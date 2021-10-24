علي ربيع يحتفل بهاتريك محمد صلاح

شارك الفنان علي ربيع جمهوره بفيديو له كوميدي،يحتفل من خلاله بفوز محمد صلاح، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلق" ربيع" على الفيديو قائلًا:"المصريين بعد هاتريك محمد صلاح".



يشار أن علي ربيع شارك في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "أحسن أب"، وهو من تأليف أحمد محيي ومحمد محمدي، إخراج معتز التوني، بطولة أحمد فتحي، وهاجر أحمد، وجيهان خليل، ومراد مكرم، هالة فاخر، مصطفى أبو سريع، سامي مغاوري، وعدد آخر من الفنانين.

