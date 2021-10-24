صلاح يُبدع.. تعرف على تقييم لاعبي ليفربول أمام مانشستر يونايتد

نجح ليفربول في تحقيق فوز كبير على حساب مضيفه مانشستر يونايتد بخمسة أهداف دون رد في قمة مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".





ونجح الفرعون المصري في تسجيل ٣ أهداف "هاتريك" في شباك مانشستر يونايتد لينفرد بصدارة هدافين المسابقة.





وكشفت صحيفة ليفربول إيكو عن تقييم لاعبي الريدز بعد المباراة حيث حصل محمد صلاح على أعلى نسبة تقييم مع زميله نابي كيتا.





وفيما يلي تقييم لاعبي ليفربول :-





أليسون 8

‏ترينت أرنولد 8

‏كوناتي 9

‏فيرجل فان دايم 8

‏روبيرتسون 8

‏هندرسون 8

‏ميلنر 7

‏نابي كيتا 10

‏محمد صلاح 10

‏فيرمينو 8

‏جوتا 8

‏جونز 7

‏تشامبرلين 7

‏ماني 7







