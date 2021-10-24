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موجز البرلمان| الموافقة على قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية.. وإحاطة بشأن عدم تثبيت العمالة المؤقتة

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 09:05 م
موجز البرلمان
موجز البرلمان
دينا عبد الستار - عبداللطيف هيبة
نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلسي الشيوخ والنواب.

ونستعرض أهمها في نشرة " موجز البرلمان"، في التالي:

"الشيوخ" يوافق مبدئيا على قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية

أعلن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الموافقة المبدئية على مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.. لمتابعة القراءة اضغط هنا

تحرك برلماني بشأن عدم تثبيت العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة بالمخالفة للقانون

تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس البرلمان، بشأن أزمة تثبيت العمالة المؤقتة، والشكاوى العديدة بشأن عدم تثبيت العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة بجميع أقسامها المختلفة.. لمتابعة القراءة اضغط هنا

اقتراح برلماني بإنشاء مجلس أعلى للصناعات تحت إشراف ومتابعة مؤسسة الرئاسة

أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن جهود الدولة المصرية في إنشاء المجمعات الصناعية تعكس عازم القيادة السياسية على المضي قدمًا نحو توطين الصناعة والقضاء على البطالة والنهوض بقطاع الصناعة.. لمتابعة القراءة اضغط هنا

برلماني: مصر حققت مشروعات عدة لإدارة الموارد المائية

قال سامي نصر الله، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن الدولة المصرية تهدف من خلال "أسبوع القاهرة للمياه" لتبادل وجهات النظر والرؤي حول التغيرات العالمية التي تواجه قطاع المياه وتأثيراتها على المجتمع وكذلك القدرة على إدارة الموارد المائية.. لمتابعة القراءة اضغط هنا

برلمانية: الدولة تبذل جهودًا كبيرة للحفاظ على كل قطرة ماء

ثمنَّت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، كلمه الرئيس عبدالفتاح السيسي فى افتتاح أسبوع القاهرة للمياه فى دورته الرابعة 2021، بمشاركة عدد من رؤساء الدول، ووزراء المياه على مستوى العالم.. لمتابعة القراءة اضغط هنا

برلماني: السياسة الخارجية في عهد السيسي تُعيد مصر لمكانتها الإقليمية والدولية

قال النائب وليد فرعون، عضو مجلس النواب، إن السياسة الخارجية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت طفرة تاريخية لم تحدث من قبل، حيث امتدت علاقات مصر الخارجية على المستوى الإفريقي والعربي والآسيوي والأوروبي.. لمتابعة القراءة اضغط هنا

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