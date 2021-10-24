عبر أولي سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد عن أسفه الشديد عقب خسارة فريقه اليوم أمام ليفربول بخمسة أهدف نظيفة في الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".





أول تعليق من سولشاير بعد الخسارة أمام ليفربول

وقال سولشاير بعد المباراة :"لم نرغب في أن تكون مباراة مفتوحة فلا تريد أن تسنح لليفربول تلك الفرص".





وأضاف :"لن أقول بأن اللاعبين لم ينفذوا ما طلبته لأنهم يدخلون الملعب ويحاول تطبيق الخطة قدر استطاعتهم".





وتابع :"الهدف الثالث الذي استقبله مرمانا كان الحاسم، والرابع أعلن نهايتها".





وواصل :"علينا أن نخوض المباراة المقبلة وندخلها بعقلية مناسبة ليس وضعًا سهلًا على الإطلاق، وكذلك الخروج منه، ولكن هذا جزء من المهنة وسنحاول بأفضل ما نملك الخروج من هذا الوضع".





وزاد :"هناك مباريات كبيرة قادمة ولا وقت لدينا للاستياء، والأسف على أنفسنا. علينا أن نتماسك سوياً".





وعن دعم الإدارة قال :"لم أسمع شيء سوى الدعم، وأنا لا زلت أفكر بيوم العمل غدًا".





وأردف :"أعتقد أنني عشت شعورًا أسوأ من هذا، أتحمّل المسؤولية. ما حدث اليوم وما سيحدث مستقبلًا مسؤوليتي أنا".





وأكمل :"أؤمن بنفسي وبأننا قريبون مما أريد أن أصل له بهذا النادي، لكن النتائج لم تكن جيدة مؤخراً".



