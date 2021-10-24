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هاني رمزي: محمد صلاح لا يقارن.. وما يحققه إنجاز للكرة المصرية (فيديو)

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 11:52 م
بوابة الفجر
كساب أحمد

قال هاني رمزي، نجم منتخب مصر الأسبق إن ما يقدمه محمد صلاح رسالة للقائمين على كرة القدم في مصر بعد خروجه من مكان بعيد عن الأضواء ليصل لأفضل لاعب في العالم بما يعني أننا نمتلك العديد من المواهب.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، الاستفادة من صلاح باعتباره نموذج للبحث عن المواهب الكثيرة في الكرة المصرية والعالمية.

وتابع هاني رمزي أن محمد صلاح خارج المقارنات ولا يمكن مقارنته بأي لاعب آخر وما يحققه إنجاز كبير للكرة المصرية ولن يستطيع لاعب خلال الخمسين عام المقبلة الوصول لما حققه، مشيرًا إلى أن محمد صلاح يجيد تجديد طموحاته وأهدافه وهذا من سر نجاحه وهو يمتلك هذه الشخصية.

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