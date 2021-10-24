خاص| تفاصيل مسرحية أحمد فهمي وهنا الزاهد في موسم الرياض



بعد سنوات كثيرة من الانتظار حول فكرة بطولة تجمع الفنان أحمد فهمي، بزوجته الفنانة هنا الزاهد، والتي كانت مجرد فكرة مطروحة من الثنائي، ولكن الورق والعمل كان الفيصل الوحيد، حيث أعلن الفنان أحمد فهمي، في تصريحات صحفية، في وقت سابق عن أمنيته بالعمل مع هنا ولكنه ينتظر الورق الجيد".





وعلم " الفجر الفني "، من مصادره الخاصة أن أحمد فهمي، وهنا الزاهد، سوف يشاركن أول بطولة مع بعضهم من خلال عرض مسرحي لم يحدد أسمه حتى الآن، ولكنها سوف تعرض في النصف الثاني من شهر نوفمبر المقبل في موسم الرياض.





وأضاف المصدر خلال تصريحاته لـ"الفجر الفني"، أن العمل المسرحي يضم عددُا من النجوم أبرزهم محمد أنور، وبيومي فؤاد، وأوتاكا، الذي يقوم بإخراج العمل ومن تأليف أمير طعيمة



سنة أولى مسرح لأحمد فهمي



وتُعد هذه التجربة، أول وقفة للفنان أحمد فهمي، على خشبة المسرح، حيث لم يشارك في أي تجربة مسرحية من قبل، وكان كل تواجدهم من خلال السينما، والدراما التي قدمتهم للجمهور، وكان يشارك "فهمي" أيضًا في التأليف بجانب عمله كممثل" بينما شاركت الفنانة هنا الزاهد من قبل في مسرحية أهلًا رمضان، مع الفنان محمد رمضان،



أحمد فهمي في العارف



جدير بالذكر أن الفنان أحمد فهمي، شارك في السباق السينمائي هذا العام، في فيلم "العارف"، بطولة الفنان أحمد عز، حيث كانت أول تجربه له في أدوار الشر والتي لاقت نجاح كبير.