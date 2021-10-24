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عاجل- دجيكو يسجل الهدف الأول لصالح إنتر أمام يوفنتوس (فيديو)

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 09:10 م
دجيكو
دجيكو
مصطفى صابر
تمكن إيدين دجيكو مهاجم إنتر ميلان من تسجيل هدف التقدم لصالح فريقه في شباك يوفنتوس لتصبح النتيجة 1-0.


يتقابل إنتر ميلان وأليجري مدرب يوفنتوس على ملعب " سان سيرو " في قمة الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.


وجاء تشكيل إنتر ميلان لمواجهة يوفنتوس  كالتالي :


في حراسة المرمى: هاندانوفيتش

في خط الدفاع: باستوني - دي فريج - سكرينيار

في خط الوسط: بيريسيتش - بروزوفتش - هاكان - باريلا - دارميان

في خط الهجوم: دزيكو - لاوتارو

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يوفنتوس دجيكو يسجل الهدف الأول إنتر أمام يوفنتوس

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