Advertisements
عاجل- دجيكو يسجل الهدف الأول لصالح إنتر أمام يوفنتوس (فيديو)
الأحد 24/أكتوبر/2021 - 09:10 م
مصطفى صابر
تمكن إيدين دجيكو مهاجم إنتر ميلان من تسجيل هدف التقدم لصالح فريقه في شباك يوفنتوس لتصبح النتيجة 1-0.
يتقابل إنتر ميلان وأليجري مدرب يوفنتوس على ملعب " سان سيرو " في قمة الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.
وجاء تشكيل إنتر ميلان لمواجهة يوفنتوس كالتالي :
في حراسة المرمى: هاندانوفيتش
في خط الدفاع: باستوني - دي فريج - سكرينيار
في خط الوسط: بيريسيتش - بروزوفتش - هاكان - باريلا - دارميان
في خط الهجوم: دزيكو - لاوتارو