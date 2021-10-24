عاجل- دجيكو يسجل الهدف الأول لصالح إنتر أمام يوفنتوس (فيديو)

تمكن إيدين دجيكو مهاجم إنتر ميلان من تسجيل هدف التقدم لصالح فريقه في شباك يوفنتوس لتصبح النتيجة 1-0.









يتقابل إنتر ميلان وأليجري مدرب يوفنتوس على ملعب " سان سيرو " في قمة الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.









وجاء تشكيل إنتر ميلان لمواجهة يوفنتوس كالتالي :









في حراسة المرمى: هاندانوفيتش





في خط الدفاع: باستوني - دي فريج - سكرينيار





في خط الوسط: بيريسيتش - بروزوفتش - هاكان - باريلا - دارميان





في خط الهجوم: دزيكو - لاوتارو



