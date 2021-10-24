بسمة وهبة لمحمد صلاح: "أطلب اللي أنت عايزه من ليفربول"

وجهت الإعلامية بسمة وهبة، رسالة إلى اللاعب محمد صلاح بعد إحرازه 3 أهداف في مباراة اليوم بين "ليفربول - مانشيستر يونايتد"، قائلة: "أطلب يابنى اللى أنت عاوزه واللى بتحلم بيه، وكلنا معاك".



وقالت "وهبة"، خلال برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الأحد،: "خليك في ليفربول.. العتبة حلوة.. ومن غير زعل بقى.. كلمتين ولازم أقولهم.. بلاش والنبى الناس بتوع الكورة في مصر اللى بيدوروا على شهرة يستغلوا اسم صلاح في الخناقات والمقارنات بتاعتهم".



وأضافت الإعلامية بسمة وهبة، أن محمد صلاح هو اللاعب الأفضل بلا شك، متابعة: "ابننا وابن مصر يواصل تحطيم الأرقام القياسية"، لافتة إلى أن محمد صلاح كان سببا أن الإنجليز غنوا لمصر.

