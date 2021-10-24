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عكاشة: ما قامت به مصر في قطاع الطاقة أنقذنا من أزمة حادة

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 09:27 م
خالد عكاشة
خالد عكاشة
هدى عبدالرازق
كشف اللواء خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عن أسباب ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز والبترول رغم وجود فائض والتصدير للخارج.

وقال "عكاشة"، خلال حواره مع برنامج "المشهد" المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم الأحد، إن هناك اضطراب كبير في سوق الطاقة، مؤكدًا أن العالم أجمع في ازمة حقيقة لم يكن يدرك حساباتها، ونحن مقدمين على قدر من ارتفاع الأسعار مليء بعلامات الاستفهام.

وتابع مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن أخطر تداعيات كورونا هو اضطراب سوق الطاقة في اللحظة الراهنة عقب دوران عجلة الاقتصاد، وهذا الاضطراب تمثل في الانتاج، والخلاف وسلاسل وخطوط الإمداد والنقل، والتنافس الدولي وتدخل المنافسات في عملية تسعر الطاقة وارتفاع مستوى الطلب لمستوى لم يكن هناك استعداد لها.

وشدد، على أن ما تم بقطاع الطاقة في مصر خلال الـ 8 سنوات الماضية أنقذ مصر من الوقوع في أزمة طاقة حادة وساهم في تأمين مصر مائيًا في ظل الأزمات المائية التي تشهدها مصر حاليًا، ولولا ما تم لوقعنا في أزمة حادة على مستوى الطاقة وأسعارها وتواجدها، وكان هناك ضغط قوي على حجم الأنفاق لتوفير عملة صعبة لتوفير الغاز والبترول، موضحًا أن مصر أنفقت 50 مليار جنيه لضمان جودة المياه، منوهًا بأن ارتفاع أسعار الطاقة في مصر هو لكون الدولة تنفذ مشروعات تنموية هائلة أساسها الطاقة، إلى جانب الطلب الضخم على الطاقة في مسالة إدارة وتحلية المياه، مشيرًا إلى أن الإنفاق على الطاقة ساهم في عدم انقطاع الكهرباء في مصر، وساهم في عدم تعرضنا لأزمات حادة.

الكلمات المفتاحية

مصر قطاع الطاقة خالد عكاشة أزمة

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