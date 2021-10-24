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الأهلي يحصن لاعبيه من إغراءات بيراميدز والخليج

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 09:26 م
الاهلي
الاهلي
محمد الدمتناوي

 

نجح مسئولو النادي الأهلي في تأمين عقود لاعبي الفريق بالكامل حتى نهاية سنة 2023، بعد تمديد عقود عدد كبير من اللاعبين.

 

ومن ضمن اللاعبين الذين تم تجديد عقودهم في الأونة الأخيرة، عمرو السولية وصلاح محسن وأكرم توفيق ومحمد شريف وغيرهم.

 

ومن المقرر أن ينتهي عقد أقرب لاعب في الأهلي بنهاية موسم 2023 أي بنهاية الموسم المقبل.

 

ويعد التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم، هو الاستثناء الوحيد، في ظل عدم تجديد عقده بشكل رسمي حتى الآن، والذي ينتهي مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري.

 

ويناقش مسئولو الأهلي البدء في تمديد عقود اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم المقبل ومنهم حسين الشحات ومحمد محمود.

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