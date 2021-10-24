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عبد المنعم سعيد: مصر أول المستفيدين من أزمة الطاقة العالمية

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 09:32 م
الدكتور عبد المنعم سعيد
الدكتور عبد المنعم سعيد
هدى عبدالرازق
قال الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن قضية الطاقة هي أساس الاقتصاد، لافتًا إلى أن أزمة الطاقة عالميًا سببها الرئيسي زيادة الطلب على النفط مع قلة المعروض.

قضية الطاقة
وأضاف "سعيد"، خلال حواره مع برنامج "المشهد" المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم الأحد، أن العالم أصيب بشلل لمدة عامين بسبب أزمة كورونا، لافتًا إلى أن أزمة الطاقة بها مؤشر إيجابي، وتعني أن العالم يعود للانتعاش مرة أخرى، وأن هناك طلب يتغلب على العرض، خاصة أن مصانع العالم تحاول استعادة قدرتها، خاصة في الصين التي تعتبر المصدر الأساسي لسلاسل التوريد.

مصر وأزمة الطاقة العالمية
وتابع الكاتب والمفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، أن مصر أول المستفيدين من أزمة الطاقة العالمية باعتبارها منتجة للطاقة، كما أنها تعرض مناطقها في البحر الأحمر والأبيض للاستكشاف، وسيكون هناك زيادة للطلب على استكشافات النفط والغاز في مصر.

الكلمات المفتاحية

مجلس الشيوخ قضية الطاقة الدكتور عبد المنعم سعيد ازمة عالمية

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