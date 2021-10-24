المتحف الوطني ينشر المواعيد الرسمية للزيارة خلال موسم الرياض

نشر المتحف الوطني بالرياض، اليوم الأحد، المواعيد الرسمية للزيارة للمتحف خلال موسم الرياض، الذيي يمتد من 24 أكتوبر إلى 5 ديسمبر المقبل.





وأوضح المتحف الوطني أنه تم تخصيص أوقات محددة لحاملي تذاكر الموسم تمكنهم من زيارة المتحف يومياً من الساعة 5 مساءً حتى الساعة 12صباحاً، و لغير حاملي تذاكر موسم الرياض تمتد من الساعة 9 صباحاً حتى 5 مساءً يومياً باستثناء يوم الجمعة من "1 ظهراً إلى 5 مساءً".





وخصص المتحف جولات إرشادية يومية خلال فعاليات موسم الرياض في ثلاثة أوقات متفاوتة، حيث تبدأ الأولى الساعة 7:00 مساءً، والثانية 9:00 مساءً، والثالثة 11:00 مساءً، حيث سيأخذ المرشد الزوّار لمدة ثلاثين دقيقة في جولة لاستكشاف مقتنيات وآثار المتحف، عبر ثماني صالات عرض مختلفة، في رحلة زمنية تمتد لملايين السنين مع التغيرات الجيولوجية والجغرافية التي حدثت في شبه الجزيرة العربية، ومن ثم ظهور المستوطنات البشرية والممالك العربية، مروراً بفترة ما قبل الإسلام والعصر الإسلامي، إلى أن تنتهي عند قصة توحيد المملكة.



