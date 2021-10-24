Advertisements

عاجل- مانشستر يونايتد يتخذ قراراً نارياً ضد سولشاير

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 09:34 م
سولشاير
سولشاير
محمد الصو
اتخذ نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، قرار رسمي تجاه النرويجي آولي جونار سولشاير المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، عقب الهزيمة أمام ليفربول بالبريميرليج.


وأكدت شبكة "سكاي سبورت البريطانية"، أن النادي اللندني قرر بالفعل إقالة سولشاير من منصبه الفني بعد الهزيمة التاريخية.


وأضافت: "إقالة آولي جونار سولشاير أصبحت رسمية من نادي مانشستر يونايتد، ومن المتوقع إعلان بديله خلال الساعات القليلة المقبلة".


وكان نادي مانشستر يونايتد تعرض لهزيمة قاسية أمام ليفربول، بخماسية نظيفة على ملعب أولد ترافورد بالجولة التاسعة من البريميرليج.

الكلمات المفتاحية

مانشستر يونايتد قراراً نارياً ضد سولشاير سولشاير

أخبار تهمك

عاجل - مرتضي منصور عبر "الفجر" يحسم مصير كارتيرون.. ويُفجر مفاجآت من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يوافق على تجديد عقده

منذ ساعة و 23 دقيقة

قرار ناري من لابورتا ضد كومان.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. مانشستر يونايتد يستقر على مدرب الفريق الجديد خلفا لـ "سولشاير"

منذ ساعتين و 8 دقيقة

كلوب: النتيجة أمام اليونايتد جنونية.. وصلاح يريد البقاء مع ليفربول

منذ أقل من ساعة

جماهير برشلونة تعتدي على كومان بعد الخسارة أمام ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. حارس الأهلي مهدد بالرحيل عن الفريق

منذ ساعتين و 53 دقيقة

صلاح يُبدع.. تعرف على تقييم لاعبي ليفربول أمام مانشستر يونايتد

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من سولشاير بعد الخسارة أمام ليفربول

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من كومان بعد الخسارة أمام ريال مدريد

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على عودة مرتضي منصور

منذ حوالي 5 ساعات

خبير لوائح يفجر مفاجأة جديدة عن مرتضى منصور

منذ ساعة

عاجل - قرار ثوري من إدارة مانشستر يونايتد ضد سولشاير بعد كارثة ليفربول.. وتحديد المدرب البديل

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل- أول تعليق من محمد صلاح بعد خماسية ليفربول في مانشستر يونايتد

منذ ساعتين

عاجل- مانشستر يونايتد يتخذ قراراً نارياً ضد سولشاير

منذ 18 دقيقة

موضوعات متعلقة

مفاجأة مدوية.. إقالة سولشاير من مانشستر يونايتد بعد لقاء كارديف

مانشستر يونايتد يحسم مصير لوكاكو

سولشاير محذرًا لاعبي مانشستر يونايتد: مصيري معلق بأيديكم !

مانشستر يونايتد يحدد خليفة سولشاير

مانشستر يوناتيد وتوتنهام.. الفرصة الأخيرة لسولشاير

مانشستر يونايتد يفوز على توتنهام بالتخصص وراشفورد يواصل هز شباك الكبار

‎الفجر‎
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:34 م

عاجل- مانشستر يونايتد يتخذ قراراً نارياً ضد سولشاير

عاجل - قرار ثوري من إدارة مانشستر يونايتد ضد سولشاير بعد كارثة ليفربول.. وتحديد المدرب البديل

07:29 م

عاجل.. الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز

07:58 م

عاجل.. مانشستر يونايتد يستقر على مدرب الفريق الجديد خلفا لـ "سولشاير"

07:44 م

أول تعليق من سولشاير بعد الخسارة أمام ليفربول

09:04 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 365 يوما لتحضير "ناصر 56" قبل تصويره

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الحرب الأمريكية غير المعلنة بسبب لقاح كورونا

Advertisements