عاجل- مانشستر يونايتد يتخذ قراراً نارياً ضد سولشاير

اتخذ نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، قرار رسمي تجاه النرويجي آولي جونار سولشاير المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، عقب الهزيمة أمام ليفربول بالبريميرليج.









وأكدت شبكة "سكاي سبورت البريطانية"، أن النادي اللندني قرر بالفعل إقالة سولشاير من منصبه الفني بعد الهزيمة التاريخية.









وأضافت: "إقالة آولي جونار سولشاير أصبحت رسمية من نادي مانشستر يونايتد، ومن المتوقع إعلان بديله خلال الساعات القليلة المقبلة".









وكان نادي مانشستر يونايتد تعرض لهزيمة قاسية أمام ليفربول، بخماسية نظيفة على ملعب أولد ترافورد بالجولة التاسعة من البريميرليج.