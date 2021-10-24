حبس المتهم بالشروع في قتل طفلة الهرم لسرقة قلادتها

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس المتهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالشروع في قتل الطفلة "نهى" مما تسبب لها في كسر بالجمجمة، لسرقة قلادتها بالهرم.



وكشف التقرير الطبي، أن الطفلة تعاني من كسر منصف بالجمجمة، مما أجرت عملية لتصليح الكسر.



باشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق مع المتهم في شروعه بقتل طفلة تبلغ من العمر 11عامًا، بسبب سرقة قلادتها بشارع الهرم.



كانت تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد نقل طفلة إلى المستشفى مصابة بجرح برأسها نتيجة تعرضها لاعتداء بالضرب.



بإجراء التحريات تبين أن طفل يبلغ من العمر ما يقرب من 15 سنة، اعتدى عليها ضربا بحجارة، لسرقة سلسلة ترتديها وفر هاربا. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.







