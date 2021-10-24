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محمد صلاح يفك عقدة رونالدو ويتفوق عليه في الأولد ترافورد

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 09:45 م
محمد صلاح
محمد صلاح
نورهان حسن
تمكن الفرعون المصري محمد صلاح من هز شباك مانشستر يونايتد اليوم، بثلاثية من أصل 5 أهداف نظيفة لليفربول، في المباراة التي جمعت بينهم بالأولد ترافورد.

وأصبح صلاح بهذا الهاتريك أول لاعب في تاريخ البريميرليج، يتمكن من تسجيل ثلاثية في مباراة واحدة لمانشستر يونايتد.

وبالمقارنة مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، أصبح محمد صلاح متفوقاً عليه بعدد الأهداف المسجلة هذا العام بقلعة الأولد ترافورد.

وأصبح صلاح يمتلك 6 أهداف هذا العام في 3 مباريات شارك بهم بقيادة كلوب بالأولد ترافورد، بينما يمتلك الدون 4 أهداف في 6 مباريات شارك بهم تحت قيادة سولشاير.

والجدير بالذكر أن فريق ليفربول سحق مانشستر يونايتد بمعقله بخماسية نظيفة دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، لينهي قمة ديربي انجلترا لصالحه ويصبح حديث الساعة.

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محمد صلاح ورونالدو محمد صلاح عقدة رونالدو الأولد ترافورد

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