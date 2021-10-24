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"الأفضل في العالم" أحمد عز عن محمد صلاح
الأحد 24/أكتوبر/2021 - 10:50 م
منار أشرف داود
نشر الفنان أحمد عز صورة للنجم محمد صلاح يهنئه من خلالها على فوزه، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وعلق "عز" على الصورة قائلًا:" الأفضل في العالم ".
وفي سياق آخر، يستعد "عز" لتصوير فلمه الجديد بعنوان "الجريمه" وهو من إخراج شريف عرفه، ويشارك في بطوله ماجد الكدواني، سيد رجب.
وعلق "عز" على الصورة قائلًا:" الأفضل في العالم ".
وفي سياق آخر، يستعد "عز" لتصوير فلمه الجديد بعنوان "الجريمه" وهو من إخراج شريف عرفه، ويشارك في بطوله ماجد الكدواني، سيد رجب.