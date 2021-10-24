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الخزانة الأمريكية: معدلات التضخم تحت السيطرة وستتحسن نهاية العام المقبل

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 10:58 م
بوابة الفجر

أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، أن بلادها تسيطر على التضخم، وتتوقع عودة معدلات التضخم لمستواها المعتاد بحلول النصف الثاني من العام المقبل.

وقالت يلين، في مقابلة مع شبكة “سي.إن.إن” الإخبارية: “سيتم تخصيص الإنفاق على البنية التحتية من جانب إدارة الرئيس جو بايدن، وطرح حزم إعادة بناء بشكل أفضل على مدى السنوات العشر المقبلة”.

وأضافت: “لا أعتقد أننا على وشك فقدان السيطرة على التضخم”.

وتابعت: “سيظل معدل التضخم مرتفعا العام المقبل بسبب ما حصل، غير أنني أتوقع حدوث تحسن بحلول منتصف وحتى نهاية العام المقبل”.

وقالت: “نحرز مزيدا من التقدم في مواجهة الجائحة، أتوقع أن تخف هذه الاختناقات. سيعود الأمريكيون إلى العمل مع تحسن الظروف”.

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