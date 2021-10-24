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البنك الأهلي المصري: حالات الاحتيال زادت خلال أزمة كورونا (فيديو)

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 10:24 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كساب أحمد
قالت عبير خضر، رئيس قطاع أمن المعلومات بالبنك الأهلي المصري، إن العميل عليه دور في حماية بياناته التي حصل عليها من خلال البنك، مشيرة إلى أن البيانات السرية التي يحصل عليها العميل لا يصح أن يعلمها أي شخص آخر.

البنك الأهلي المصري 
وتابعت "خضر"، خلال حوارها مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن البنك الأهلي المصري عندما أطلق خدمة الموبايل البنكي في 2019 قام بإطلاق فيديو توعية يرشد العميل حول كيفية تأمين الهاتف، من خلال عدم الدخول إلى أي شبكة واي فاي، لأنها قد تكون معرضة للاختراق، وبالتالي اختراق بياناته.

أزمة كورونا
وأضافت أن حالات الاحتيال زادت خلال أزمة كورونا؛ بالتزامن مع زيادة الشراء عن طريق الإنترنت، مشيرة إلى أن المحتال قد يتواصل مع العميل عن طريق الهاتف، ويدعي بأن هناك تحديث بيانات في البنك، ويطلب بعض البيانات، وعلى المواطن ألا يستجيب لهذا الأمر على الإطلاق.

ولفتت إلى أن البنك لن يتواصل مع العميل تحت أي بند، لكي يعلم كلمة السر، أو الأرقام الخاصة بالكارت الذكي، وقد يرسل المحتال رسالة عن طريق البريد الإلكتروني ويخبر العميل بأنه فاز بجائزة ما، ويطلب منه إدخال بياناته من خلال لينك معين، ومن خلال الضغط على اللينك يتم اختراق بيانات العميل.


الكلمات المفتاحية

حماية البيانات الموبايل البنكي البنك الأهلي المصري الاحتيال أزمة كورونا

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