



أصبح النجم المصري "محمد صلاح" نجم المنتخب المصري والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، يتربع على عرش صدارة هدافي البريميرليج مع ليفربول، ويحجز مقعداً وسط كبار هدافي القارة الأوروبية.





بالأرقام.. محمد صلاح يقدم موسما مميزا مع ليفربول

ويمتلك صلاح موسمًا استثنائيًا هذا العام مع كتيبة الريدز، تحت قيادة المدير الفني المتألق يورجن كلوب، في مختلف المسابقات التي شارك بها.





وجاءت أرقام صلاح هذا الموسم كالتالي:.





- شارك في 12 مباراة (9 الدوري الإنجليزي - 3 دوري أبطال أوروبا).





- سجل 15 هدفًا (10 الدوري الإنجليزي - 5 دوري أبطال أوروبا).





- قدم 5 اسيست.





ويذكر أن محمد صلاح قدم معركة نارية في ديربي انجلترا اليوم، وذلك أمام مانشستر يونايتد، ليسجل 3 أهداف من 5 أهداف لفريقه، يقتنص بهم ثلاث نقاط ويتسبب في رحيل سولشاير.



