عمرو أديب: "مشفناش حد أخد لقاح كورونا طلعله زلومة"

عمرو أديب

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن من يريد أن يمارس حياته بشكل طبيعي عليه أن يحصل على جرعتي اللقاح، منوها إلى أنه سيكون هناك جواز صحي على الهاتف المحمول يبين موقف صاحبه من التطعيم.





لقاح كورونا

وأضاف أن مصر تتلقى جرعات من لقاح كورونا بالملايين في ظل ندرة اللقاحات على مستوى العالم، لافتا إلى أن مصر بها باقة من التطعيمات، معلقا: "اللي مش هيحصل على اللقاح حياته مش هيكون دمها خفيف".



وتابع: "الناس بتموت.. ومشفناش حد أخد التطعيم طلعله زلومة ولا حصل له حاجة، خبطة الكورونا غير طبيعية".



قال الإعلامي عمرو أديب، إن المصريين لم يتعاملوا مع لقاح كورونا بجدية مثلما فعلوا مع تركيب الملصق الإلكتروني كما وجهت وزارة الداخلية، على الرغم من أنه لا يتعلق بحياتهم مثل اللقاح.