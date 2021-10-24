بعد الفوز على يونايتد.. ليفربول الفريق الوحيد الذي لم يخسر منذ بداية الموسم

حقق ليفربول فوزا كاسحا على منافسه ماشستر يونايتد بخمسة أهداف بشباك نظيفة، ليرتفع عدد نقاط ليفربول بالدوري الإنجليزي إلى 21 نقطة والجدير بالذكر أنه يحتل المركز الثاني بالدوري، ويعد هو الفريق الوحيد بين فرق الدوري الذي لم يخسر أي مباراة منذ بداية الموسم الجديد حيث لعب 9 مبارايات حتى الاَن دون هزيمة، لنتعرف عليهم.





مباريات ليفربول :

- مباراة نوريتش سيتي انتهت بنتيجة 0-3 لصالح ليفربول.

- مباراة بيرنلي وانتهت 0-2 لصالح ليفربول.

- مباراة تشيلسي وانتهت 1-1.

- مباراة ليدز يونايتد وانتهت 0-3 لصالح ليفربول.

- مباراة كريستال بالاس وانتهت 0-3 لصالح ليفربول.

- مباراة برينتفورد وانتهت 3-3.

- مباراة مانشستر سيتي وانتهت 2-2.

- مباراة واتفورد وانتهت 0-5 لصالح ليفربول.

- مباراة مانشستر يونايتد وانتهت 0-5 لصالح ليفربول.





ومن المقرر أن يلتقي نادي ليفربول بنادي برايتون بمباراته القادمة بمسابقة الدوري يوم 10/30 في تمام الساعة الرابعة عصرًا.



