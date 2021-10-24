نيابة 15 مايو والتبين تقرر حبس تاجرة هيروين

قسم شرطة التبين







ضبط المتهمة

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، أمكن ضبط المتهمة وبتفتيشها عثر بحوزتها على 50 تذكرة هيروين.



وتحرر عن ذلك المحضر رقم 32534 لسنة2021، وإحالتها للنيابة العامة والتى أمرت بما تقدم.

قررت نيابة 15 مايو والتبين، حبس متهمة بترويج كمية من مخدر الهيروين على المتعاطين بمنطقة التبين بدائرة القسم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة والمتهمة، كما طالبت بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيميائى لفحصها وإرسال تقرير وافٍ بها.وكانت معلومات وردت للنقيب محمد سامي، معاون مباحث قسم شرطة التبين، مفادها قيام المدعوة "شيماء. م"، بالاتجار في المواد المخدرة متخذة من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطها الإجرامي، وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات.