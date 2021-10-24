Advertisements

"الأعلى للآثار" يكشف حقيقة الاكتشاف الأثري لأبو الهول الجديد

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 10:28 م
أبو الهول
أبو الهول
هدى عبدالرازق
قال الدكتور مصطفى وزيري، أمين المجلس الأعلى للآثار، إن الوزارة انتهت من أعمال إنشاء المتحف الكبير والآن نضع القطع الأثرية داخل العرض، لافتًا إلى أن افتتاح المتحف الكبير سيكون في النصف الثاني من عام 2022.

المجلس الأعلى للآثار
وعلق الدكتور مصطفى وزيري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حديث القاهرة المذاع عبر قناة القاهرة والناس، على حقيقة اكتشاف أبو الهول الجديد، قائلا: "لا يوجد أبو الهول جديد والمكتشف صخرة بمنطقة هضبة الأهرامات"، مؤكدًا أن الحديث عن وجود أبو الهول جديد غير دقيق.

الاكتشافات الأثرية
وتابع أن الاكتشافات الأثرية لها نظام معين في الإعلان عنها والصخرة محل الحديث اليوم ليست اكتشافًا جديدا، مؤكدًا أن صاحب الحديث عن أبو الهول الجديد يعمل مفتشا بوزارة الآثار فعليا.

الكلمات المفتاحية

مصفى وزيري المجلس الأعلى للآثار الاكتشافات الأثرية أبو الهول

أخبار تهمك

أول تعليق من سولشاير بعد الخسارة أمام ليفربول

منذ ساعتين و 17 دقيقة

سواريز يوجه رسالة صادمة لنجم برشلونة بعد خسارة الكلاسيكو

منذ ساعة و 23 دقيقة

قرار ناري من لابورتا ضد كومان.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- مانشستر يونايتد يتخذ قراراً نارياً ضد سولشاير

منذ أقل من ساعتين

مصر لن تفرط في نقطة مياه.. برلمانيون يثمنون خطاب السيسي في أسبوع القاهرة للمياه 2021

منذ ساعة و 19 دقيقة

خبير لوائح يفجر مفاجأة جديدة عن مرتضى منصور

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مانشستر يونايتد يستقر على مدرب الفريق الجديد خلفا لـ "سولشاير"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- أول تعليق من محمد صلاح بعد خماسية ليفربول في مانشستر يونايتد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تعرف على تصنيف الأندية المتأهلة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا

منذ نصف ساعة

عاجل - مرتضي منصور عبر "الفجر" يحسم مصير كارتيرون.. ويُفجر مفاجآت من العيار الثقيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على عودة مرتضي منصور

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يقترب من خطف نجم منتخب مصر

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. نجم الزمالك يوافق على تجديد عقده

منذ ساعتين و 52 دقيقة

تعرف على الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية مع الأهلي

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل - قرار ثوري من إدارة مانشستر يونايتد ضد سولشاير بعد كارثة ليفربول.. وتحديد المدرب البديل

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار: آخر اكتشاف في عام 2018 سيعلن السبت المقبل

"نقل مركب خوفو وموعد انتهاء الكبير وإنجازات الأثريين المصريين".. أبرز تصريحات الأمين العام للأثار

140 قطعة أثرية جديدة تصل إلى المتحف المصري الكبير

"بصحبة حواس".. طلاب الجامعات يتعرفون على أسرار الفراعنة

"الأثار" عن المتحف الكبير: هدية القرن من مصر للعالم (فيديو)

الآثار تكشف حقيقة شق طريق للسيارات داخل منطقة الأهرامات الأثرية (فيديو)

‎الفجر‎
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:34 م

عاجل- مانشستر يونايتد يتخذ قراراً نارياً ضد سولشاير

عاجل.. الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز

07:58 م

عاجل - قرار ثوري من إدارة مانشستر يونايتد ضد سولشاير بعد كارثة ليفربول.. وتحديد المدرب البديل

07:29 م

عاجل.. مانشستر يونايتد يستقر على مدرب الفريق الجديد خلفا لـ "سولشاير"

07:44 م

عاجل.. تعرف على تصنيف الأندية المتأهلة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا

10:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 365 يوما لتحضير "ناصر 56" قبل تصويره

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الحرب الأمريكية غير المعلنة بسبب لقاح كورونا

Advertisements