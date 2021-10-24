"الأعلى للآثار" يكشف حقيقة الاكتشاف الأثري لأبو الهول الجديد

قال الدكتور مصطفى وزيري، أمين المجلس الأعلى للآثار، إن الوزارة انتهت من أعمال إنشاء المتحف الكبير والآن نضع القطع الأثرية داخل العرض، لافتًا إلى أن افتتاح المتحف الكبير سيكون في النصف الثاني من عام 2022.



المجلس الأعلى للآثار

وعلق الدكتور مصطفى وزيري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حديث القاهرة المذاع عبر قناة القاهرة والناس، على حقيقة اكتشاف أبو الهول الجديد، قائلا: "لا يوجد أبو الهول جديد والمكتشف صخرة بمنطقة هضبة الأهرامات"، مؤكدًا أن الحديث عن وجود أبو الهول جديد غير دقيق.



الاكتشافات الأثرية

وتابع أن الاكتشافات الأثرية لها نظام معين في الإعلان عنها والصخرة محل الحديث اليوم ليست اكتشافًا جديدا، مؤكدًا أن صاحب الحديث عن أبو الهول الجديد يعمل مفتشا بوزارة الآثار فعليا.

