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نجم الزمالك يدخل حسابات كيروش قبل مواجهة أنجولا

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 10:29 م
كيروش
كيروش
علي خلاف
يبحث المدرب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم ضم أحد نجوم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لمعسكر الفراعنة المقبل استعدادا لمواجهة أنغولا ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

أوباما يدخل حسابات كيروش 

وحصل يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على إشادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر 

وأبدى المدرب البرتغالي كارلوس كيروش إعجابه بالمستوى الذى قدمه يوسف أوباما فى مباراة الزمالك أمام توسكر الكيني ضمن إطار منافسات إياب دور الـ32 بدورى أبطال إفريقيا.

ووضع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك ضمن ضمن حساباته قبل معسكر الفراعنة المقبل لمواجهة أنغولا.

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة أنجولا ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم بقطر.

الكلمات المفتاحية

يوسف اوباما منتخب مصر كيروش الزمالك

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