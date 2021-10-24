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مشاجرة بين عائلتين تنتهي بإشعال نار في منزل بطوخ

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 10:32 م
مشاجرة- أرشيفية
مشاجرة- أرشيفية
محمد ضوه
شهدت إحدى قرى طوخ بمحافظة القليوبية، نشوب مشاجرة بين عائلتين انتهت بإشعال أحد الأطراف النار في منزل الطرف الآخر، وجرى السيطرة على الحريق والمشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

مدير أمن القليوبية
تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مركز طوخ بوقوع مشاجرة بين كلًا من "ت.س"، و"ح.س"، وجرى التعدي على زوجة الطرف الأول، فقام أصهار الأول بإشعال نار بسيطة في منزل الطرف الثاني، وجرى السيطرة عليها ولم تسفر عن خسائر تذكر.

مشاجرة عائلتين 
وجرى التحفظ على جميع الأطراف بمركز الشرطة وجارٍ حل الخلاف بينهم.

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