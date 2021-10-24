ننشر جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021 للعاملين بالدولة

جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021، حيث اعتمد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهري أكتوبر ونوفمبر2021، وقد تمّ تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها لتصل مواعيد الصرف إلى 3 أيام.





جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021





وأوضحت المالية، أن جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021، يتمّ وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 24 أكتوبر 2021، مناشدة الجهات الإدارية بإخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف، بما يُسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة في التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.





جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021 لكل وزارة





وقال طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنَّه تمّ وضع موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021 ونوفمبر، لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، مشيرًا إلى أنَّه تقرر بدء صرف مرتبات شهر أكتوبر للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم 24 أكتوبر، ثم بدء صرف مرتبات 20 وزارة وهيئة يوم 25 أكتوبر، ثم بدء صرف مرتبات 13 وزارة وهيئة يوم 26 أكتوبر وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومي 27 و28 أكتوبر.





وناشدت وزارة المالية، العاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أنَّ المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





جهات تصرف مرتباتها اليوم





وأشارت وزارة المالية، وفق الكتاب الدوري الصادر عنها، أنَّه تم تحديد يوم الأحد 24 أكتوبر2021، لصرف مرتبات الموظفين في وزارات التالية: "الصحة، الداخلية، الاتصالات، القوى العاملة، التموين، التضامن الاجتماعي، النقل، الإنتاج الحربي، الهجرة، شؤون مجلس النواب، شؤون المصريين بالخارج، قطاع الأعمال العام، الثقافة، الأوقاف، الآثار، الإسكان، الطيران المدني، التجارة والصناعة والبيئة والبترول والسياحة".





وبالنسبة للهيئات التي سيتمّ صرف مرتباتها نفس اليوم هي: "المجلس الأعلى للصحافة، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطن، والمجلس القومي لحقوق الإنسان والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي والجهاز المركزي للمحاسبات ومجلس النواب".

قامت وزارة المالية المصرية، بتحديد