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مسحة طبية للاعبي الزمالك غدا استعدادا للقاء إنبي

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 10:34 م
الزمالك
الزمالك
رامي بشاي
قرر الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة خضوع لاعبي الفريق وأعضاء الجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري لمسحة طبية ظهر غد الاثنين خلال معسكر الفريق الحالي استعدادا للقاء إنبي.

ويستعد الفريق الأبيض للقاء إنبي المقرر له مساء الثلاثاء المقبل باستاد بتروسبورت في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض قد أعلن عن قائمة الفريق التي ستخوض المباراة وتضم كلا من:
حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد 
خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي الونش - محمود علاء - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة  - محمد عبد الشافي
خط الوسط: طارق حامد - أحمد سيد زيزو -أشرف بن شرقي - محمد أشرف روقا - إسلام جابر - محمود عبد العزيز - إمام عاشور  - محمد أوناجم - مصطفى فتحي 
خط الهجوم: يوسف أوباما - سيف الدين الجزيري - عمر السعيد.

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