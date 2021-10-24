عاجل - الأهلي يقترب من خطف نجم منتخب مصر

تواصل أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي مع باهر المحمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بشان التعاقد مع الأخير خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

الأهلي يقترب من خطف نجم الدراويش

وطلب موسيماني الجنوب أفريقي المدير الفني للفريق الأحمر من مسئولي الأهلي تدعيم الخط الخلفي في يناير المقبل بعد رحيل المدافع محمد عبدالمنعم مجدد للإعارة.

ومن المنتظر ان تشهد الفترة المقبلة تطورات في مفاوضات الأهلي مع اللاعب وناديه ليكون أحد صفقات الأهلي الستوية في يناير المقبل.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاسماعيلي في المباراة المقرّر لها الأربعاء القادم في أولى جولات الدوري الممتاز على ملعب برج العرب.