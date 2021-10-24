المعمل الجنائي يعاين حريق مجمع تجاري بحلوان

أمرت نيابة حلوان، بانتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شب داخل مجمع تجارى، وذلك لبيان سبب الحريق، ومعرفة أسبابه وحصر التلفيات والخسائر الملحقة به، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.



غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة

البداية تعود عندما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إشارة من غرفة النجدة، بنشوب حريق داخل مجمع تجاري بمدينة الموظفين بحلوان.



وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن وقوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق وإخماده.



إجراءات قانونية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.