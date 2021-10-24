ننشر التقرير الطبي لضحية الطعن والإهمال في كفر طهرمس

تقرير طبي



مباحث الجيزة





وتمكنت القوات برئاسة المقدم عمرو البطران وكيل فرقة الغرب والرائد محمد سكر معاون مباحث القسم من القبض على المتهم وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

حصلت "الفجر" على صورة من التقرير الطبي للصبي المقتول على يد عامل بورشة ألوميتال بمنطقة كفر طهرمس، ببولاق الدكرور، غرب الجيزة.وكشف التقرير الطبي المبدئي عن إصابته بجرح قطعي باليد اليسرى طوله 3 سم، وجرح آخر بالجانب الأيسر طوله حوالي 3 سم.كان تلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة إخطارًا من المقدم محمد طبلية رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بورود إشارة من مستشفى القصر العيني بوصول ياسين خالد 17 سنة مصابا بطعنة نافذة بالصدر والذراع الأيسر.تحريات المباحث التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة توصلت إلى وقوع مشاجرة بين الصبي وعامل بورشة ألوميتال يدعي سامح مبروك، 21 سنة، سدد على إثرها الأخير طعنات بجسد الأول.