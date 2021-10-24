إمارة حائل تدشين فعاليات معرض "عطرك"

قام صالح بن صالح المطيري، وكيل إمارة منطقة حائل المساعد للشؤون التنموية المكلف، اليوم الأحد بافتتاح معرض "عطرك"، بمركز الروشن للمعارض والمؤتمرات، والذي يشارك به أكثر من 90 جهة من المملكة و الدول الخليجية.

وتجول المطيري خلال الافتتاح على أركان المعرض، واستمع لنبذة تعريفية عن المنتجات المقدمة للزوار في المعرض الذي يستمر حتى 30 أكتوبر الجاري، كما زار جناح العربات المتنقلة (فود ترك) التي يعمل بها عدد من أبناء المنطقة.