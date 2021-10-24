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مصرع طفلة وإصابة 9 أشخاص في 3 حوادث مرورية ببني سويف

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 10:50 م
إسعاف- أرشيفية
إسعاف- أرشيفية
احمد فتحي الدسوقي
لقيت طفلة مصرعها، اليوم الأحد، صدمها "توكتوك" بقرية الحرجة مركز سمسطا بمحافظة بني سويف، ونقلتها سيارة إسعاف إلى مستشفى سمسطا المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

مديرية أمن بني سويف
وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف، يفيد بورود بلاغ بوفاة الطفلة "ريتاج محمود عبدالعزيز" 3 سنوات، صدمها "توكتوك" بقرية الحرجة بدائرة مركز شرطة سمسطا.

وجرى اتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية بشأن الحادث، وتحرر المحضر اللأزم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة، بناءً على تقرير مفتش الصحة المختص، وطلبت تحريات المباجث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

طريق إهناسيا العواونة
كما تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف، يفيد بورود بلاغ بانقلاب توكتوك بطريق "اهناسيا ـ العواونة" امام شبكة الكهرباء نتيجة السرعة الزائدة، مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص نقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى إهناسيا المركزي.

وأكد مصدر، أن المصابين هم: محمد على عطوة، 63 سنة، مصاب بكسر بالذراعين، ودعاء رجب عبده، 50 سنة، مصابة بجروح وكدمات، وأحمد محمد على، ٣ سنوات، مصاب بجروح وكدمات وبسملة محمد علي، 4 سنوات، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وأحمد جابر محمد، 30 سنة، مصاب بكسر بالعمود الفقري وجمعيهم من قرية سدمنت الجبل بمركز إهناسيا.

وجرى اتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية بشأن الحادث، وتحرر المحضر اللأزم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.

حادث أمام جامعة النهضة
كما تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكى نتيجة السرعة أمام جامعة النهضة، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بينهم طالبة.

وأكد مصدر، أن المصابين هم: أسامه صلاح محمد، ١٩ سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وزياد ناصر محمد، ٢١ سنة، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليسري، ورشا ربيع صابر، 20 سنة، مصابة باشتباه كسر بالحوض واشباه مابعد الارتجاج، وعزة سيد سعد، 22 سنة، مصابة باشتباه كسر بالكتف اليسرى.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى، لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

الكلمات المفتاحية

مصرع طفلة حوادث مرورية بني سويف إصابة 9 أشخاص

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