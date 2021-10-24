حسن أبو الرووس يتصدر تريند "يوتيوب" بكليب "فلتت مني"

احتفل الفنان حسن ابو الرووس بتصدره تريند يوتيوب وتويتر بعد طرح كليبه فلتت مني، وذلك بنشر صورة البوستر الرسمي للكليب، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلق "أبو الرووس" على الصورة قائلًا:" تريند فيسبوك ويوتيوب وتويتر.. استمتعت بالعمل مع دينا الشربيني ".



أغنية "فلتت منى" دخلت بها الفنانة دينا الشربيني عالم الغناء لأول مرة من كلمات حسن أبو الروس، وألحان وتوزيع ديزل وإخراج على أبو طالب وتوزيع شركة "ديجيتال ساوند".



وتم تصويرها وسط البحر فى مدينة الجونة، وقدم ابو الروس لون غنائى مميز أطلق عليه "ديسكو شعبى" واستطاع لفت الانتباه له منذ لحظة وصوله إلى مهرجان الجونة السينمائى برفقة دينا الشربينى، حيث وصل المهرجان على متن سيارة مفتوحة، وأنغام الموسيقى، وظهرت دينا الشربينى فى الفيديو وهى تستند على باب السيارة، بينما ترقص على أنغام الموسيقى.