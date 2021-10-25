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رئيس جهاز تنمية العبور: نعمل على تطعيم الكلاب الضالة وتعقيمها

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 05:30 ص
مدينة العبور
مدينة العبور
هدى عبدالرازق
أكد عبدالرؤوف الغيطي رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه لا خوف من الكلاب الضالة، في المدينة، موضحا أنه تم تدشين مبادرة مع جمعية رعاية الحيوان، للسيطرة على الكلاب عن طريق التعقيم والتطعيم.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه يتم تطعيم كلاب الشارع، وتعقيم الإناث أو الذكور لخفض نسبة الكلاب، ولو حدث عقر سيكون الكلب مطعم، ولا يشكل خطورة.

وعن وجود تكسير في بعض طرق الحي التاسع، أوضح رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه بسبب توصيل بعض المرافق، أتلف الأسفلت، وأصبحت غير لائقة بقيمة الحي، مشيرا إلى أن هيئة المجتمعات وافقت على رفع كفاءة الأسفلت، وسيتم خلال شهرين.

وأردف: "الحي التاسع حي مميز يقع على محور رئيسي، في القريب العاجل خلال شهرين، نسفلت الحي بالكامل، يرجع حي فيلل".

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