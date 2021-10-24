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بالأسماء.. الرئيس السيسي يعين 359 معاونًا بالنيابة الإدارية

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 10:52 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
هدير حمزة
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، قرار رقم ٤٩٧ لسنة ٢٠٢١، بشأن تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته.

تعيين 359 معاونا للنيابة الإدارية
وجاءت المادة الأولـى في القرار، أن يعين 359 معاونا للنيابة الإدارية من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون من دفعة 2013/ 2014 ونصت المادة الثانية علي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وجاءت الأسماء كالتالي:
بالأسماء.. الرئيس السيسي يعين 359 معاونًا بالنيابة الإدارية
بالأسماء.. الرئيس السيسي يعين 359 معاونًا بالنيابة الإدارية
بالأسماء.. الرئيس السيسي يعين 359 معاونًا بالنيابة الإدارية
بالأسماء.. الرئيس السيسي يعين 359 معاونًا بالنيابة الإدارية
بالأسماء.. الرئيس السيسي يعين 359 معاونًا بالنيابة الإدارية
بالأسماء.. الرئيس السيسي يعين 359 معاونًا بالنيابة الإدارية
بالأسماء.. الرئيس السيسي يعين 359 معاونًا بالنيابة الإدارية
بالأسماء.. الرئيس السيسي يعين 359 معاونًا بالنيابة الإدارية
بالأسماء.. الرئيس السيسي يعين 359 معاونًا بالنيابة الإدارية
بالأسماء.. الرئيس السيسي يعين 359 معاونًا بالنيابة الإدارية
بالأسماء.. الرئيس السيسي يعين 359 معاونًا بالنيابة الإدارية
بالأسماء.. الرئيس السيسي يعين 359 معاونًا بالنيابة الإدارية
بالأسماء.. الرئيس السيسي يعين 359 معاونًا بالنيابة الإدارية
بالأسماء.. الرئيس السيسي يعين 359 معاونًا بالنيابة الإدارية
بالأسماء.. الرئيس السيسي يعين 359 معاونًا بالنيابة الإدارية
بالأسماء.. الرئيس السيسي يعين 359 معاونًا بالنيابة الإدارية
بالأسماء.. الرئيس السيسي يعين 359 معاونًا بالنيابة الإدارية
بالأسماء.. الرئيس السيسي يعين 359 معاونًا بالنيابة الإدارية
بالأسماء.. الرئيس السيسي يعين 359 معاونًا بالنيابة الإدارية
بالأسماء.. الرئيس السيسي يعين 359 معاونًا بالنيابة الإدارية
بالأسماء.. الرئيس السيسي يعين 359 معاونًا بالنيابة الإدارية
بالأسماء.. الرئيس السيسي يعين 359 معاونًا بالنيابة الإدارية
بالأسماء.. الرئيس السيسي يعين 359 معاونًا بالنيابة الإدارية
بالأسماء.. الرئيس السيسي يعين 359 معاونًا بالنيابة الإدارية
بالأسماء.. الرئيس السيسي يعين 359 معاونًا بالنيابة الإدارية
بالأسماء.. الرئيس السيسي يعين 359 معاونًا بالنيابة الإدارية
بالأسماء.. الرئيس السيسي يعين 359 معاونًا بالنيابة الإدارية
بالأسماء.. الرئيس السيسي يعين 359 معاونًا بالنيابة الإدارية
بالأسماء.. الرئيس السيسي يعين 359 معاونًا بالنيابة الإدارية
بالأسماء.. الرئيس السيسي يعين 359 معاونًا بالنيابة الإدارية
بالأسماء.. الرئيس السيسي يعين 359 معاونًا بالنيابة الإدارية
بالأسماء.. الرئيس السيسي يعين 359 معاونًا بالنيابة الإدارية
بالأسماء.. الرئيس السيسي يعين 359 معاونًا بالنيابة الإدارية
بالأسماء.. الرئيس السيسي يعين 359 معاونًا بالنيابة الإدارية
بالأسماء.. الرئيس السيسي يعين 359 معاونًا بالنيابة الإدارية
بالأسماء.. الرئيس السيسي يعين 359 معاونًا بالنيابة الإدارية
بالأسماء.. الرئيس السيسي يعين 359 معاونًا بالنيابة الإدارية
بالأسماء.. الرئيس السيسي يعين 359 معاونًا بالنيابة الإدارية

الكلمات المفتاحية

تعيين 359 معاونا للنيابة الإدارية النيابة الإدارية السيسي 359 معاونا للنيابة الإدارية

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