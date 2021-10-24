بالأسماء.. الرئيس السيسي يعين 359 معاونًا بالنيابة الإدارية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، قرار رقم ٤٩٧ لسنة ٢٠٢١، بشأن تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته.



تعيين 359 معاونا للنيابة الإدارية

وجاءت المادة الأولـى في القرار، أن يعين 359 معاونا للنيابة الإدارية من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون من دفعة 2013/ 2014 ونصت المادة الثانية علي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.



وجاءت الأسماء كالتالي: