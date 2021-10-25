البنك الأهلي: مفيش فلوس لأي عميل بتضيع في أي محاولة أختراق (فيديو

قالت عبير خضر، رئيس قطاع أمن المعلومات بالبنك الأهلي المصري، إن بعض المحتالين أرسلوا رسائل لبعض العملاء، وطلبوا منهم إدخال بياناتهم في إطار مساعدتهم للحصول على القروض، مشيرة إلى أن العميل عليه ألا يتواصل مع أي شخص، أو مع أي صفحة على موقع التواصل الاجتماعي غير موثقة.



وتابعت "خضر"، خلال حوارها مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن البنك الأهلي يراقب أي محاولات لاختراق البيانات من خلال مركز عمليات أمن المعلومات، ومن خلال هذا المركز يتم مراقبة أي تهديديات تستهدف البنوك بشكل عام، وهذا المركز متواجد في كل بنك، ويتعامل مع هذه التهديديات بصورة استباقية قبل أن تصل للبنك.



ولفتت إلى أن البنك يوجد به نظام لمكافحة الاحتيال، من خلال مراقبة نمط العمليات التي يقوم بها العميل، فالعميل إذا كان في مصر وسافر للخارج واستخدم بروزر مختلف، وقام بتغيير اللغة العربية للغة الصينية أو الإنجليزية على سبيل المثال، وهو معتاد على العربية، ففي هذه الحالة يتم التأكد من شخصية العميل.



وأشارت إلى أن بيانات العميل مؤمنة بالكامل، وفي حال اختراقه، يقوم البنك بتعويض هذا الأمر، معقبة: "مفيش فلوس لأي عميل بتضيع، وأموال العملاء مؤمنة بخطوط حماية كثيرة".

