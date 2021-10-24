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عاجل.. تعرف على تصنيف الأندية المتأهلة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 10:52 م
الاهلي
الاهلي
هيثم حبيب
انتهت مساء اليوم مباريات دور ال32 لبطولة دورى أبطال إفريقيا والتى شهدت تأهل ممثلى مصر الأهلى و الزمالك.

عاجل.. تعرف على تصنيف الأندية المتأهلة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا
وتأهل الأهلى لدور المجموعات بعدما تغلب إيابا على بطل النيجر الحرس الوطنى بعدما تعادل ذهابا بهدف لمثله بالنيجر بينما تأهل الزمالك بفوزه ذهابا وإيابا على بطل كينيا توسكر.

وجاء تصنيف الفرق المتأهلة لدور المجموعات على النحو التالى:
تصنيف أول: الاهلي - الوداد - الترجي - الرجاء

تصنيف ثاني: الزمالك- صن داونز - النجم - حورويا الغيني

تصنيف ثالث: الهلال - وفاق سطيف - شباب بلوزداد - بترو اتليتكو 

تصنيف رابع: المريخ - امازولو - ساجرادا - جالاكسي

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