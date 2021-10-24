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مودريتش يحتفل برقم جديد في مسيرته الملكية بالفوز في كلاسيكو الأرض

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 10:54 م
مودريتش
مودريتش
نورهان حسن
احتفل اليوم اللاعب لوكا مودريتش نجم ريال مدريد، بمباراته رقم 400 في مسيرته مع الفريق الملكي.

وأتم لوكا مودريتش مباراته رقم 400 في مختلف البطولات، وذلك بمشاركته أمام برشلونة اليوم بكلاسيكو الأرض.


ويعتبر فوز ريال مدريد بمعركة اليوم هو هدية مودريتش من فريقه بهذا الإحتفال، حيث أنه تمتع معه باحصائيات مميزة الليلة.


ويذكر أن ريال مدريد تمكن من تحقيق الفوز في كلاسيكو الأرض بهدفين مقابل هدف وحيد لفريق برشلونة، وأصبح يتربع على عرش صدارة الليجا برصيد 20 نقطة.

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مودريتش

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