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التعادل السلبي يحسم كلاسيكو فرنسا بين باريس سان جيرمان ومارسيليا

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 10:58 م
باريس سان جيرمان ومارسيليا
باريس سان جيرمان ومارسيليا
الفجر الرياضي

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة كلاسيكو فرنسا بين باريس سان جيرمان ومارسيليا، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة.


وشهدت المباراة تسجيل كل فريق هدف، لكن الحكم ألغاه بعد الاستعانة بـ"الفار"، الذي أسهم أيضا في طرد المغربي أشرف حكيمي، ظهير سان جيرمان، في الدقيقة 57 من زمن اللقاء.

 

بهذه النتيجة، واصل الفريق الباريسي صدارته لجدول ترتيب الدوري الفرنسي بوصوله للنقطة 28، فيما استقر مارسيليا بالمركز الرابع برصيد 18 نقطة.

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