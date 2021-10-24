داني كارفخال يحتفل بمباراته الـ300 مع ريال مدريد

احتفل اليوم اللاعب الإسباني "داني كارفخال" بالمباراة رقم 300 له مع الفريق الملكي ريال مدريد، وذلك بمختلف المسابقات التي شارك بها مع الفريق.





ويعتبر احتفال كارفخال اليوم ذات طابع مميز، وذلك بفوز فريقه الغالي بكلاسيكو الأرض أمام الغريم التقليدي برشلونة.





وحقق ريال مدريد الفوز الليلة بثنائية بأقدام اللاعب دافيد ألابا ورودريجو، مقابل هدف وحيد للبرسا بأقدام سيرجيو أجويرو.





ويذكر أن كارفخال انضم لصفوف الملكي في 2013 قادماً من صفوف باير ليفركوزن، وحصد معه العديد من الألقاب المختلفة.