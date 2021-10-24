يوفنتوس يخطف تعادلاً صعباً أمام إنتر ميلان في قمة الكالتشيو

خطف نادي يوفنتوس تعادلاً صعباً أمام مضيفه إنتر ميلان على ملعب " سان سيرو " في قمة الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.









وانتهت المباراة بنتيجة هدف لكل فريق تمكن من تسجيل هدف إنتر ميلان المهاجم إيدين دجيكو بينما عادل النتيجة ليوفنتوس بالو ديبالا.









وبتلك النتيجة يحتل إنتر ميلان المركز الثالث برصيد 18 نقطة بينما يحتل يوفنتوس المركز السادس برصيد 15 نقطة









وكانت تشكيلة إنتر ميلان لمواجهة يوفنتوس كالتالي :









في حراسة المرمى: هاندانوفيتش





في خط الدفاع: باستوني - دي فريج - سكرينيار





في خط الوسط: بيريسيتش - بروزوفتش - هاكان - باريلا - دارميان





في خط الهجوم: دزيكو - لاوتارو









بينما كانت تشكيلة يوفنتوس لمواجهة إنتر ميلان كالتالي:





في حراسة المرمى: تشيزني





في خط الدفاع: ساندرو - كيليني - بونوتشي - دانيلو





في خط الوسط: بيرنارديسكي - ماكيني - لوكاتيلي - كوادرادو





في خط الهجوم: كولوسيفسكي - موراتا



