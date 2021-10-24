موعد مباراة الإسماعيلي القادمة في الدوري المصري الممتاز

يستعد نادي الاسماعيلي لمواجهة فريق الأهلي ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز فى لقاء قوي بين الفريقين.





موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي فى الدورى المصرى





تقام مباراة الأهلي والإسماعيلي ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز فى تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس يوم الأربعاء القادم فى لقاء يقام على ستاد برج العرب بالإسكندرية.





وكان النادي الأهلي حقق الفوز على فريق الحرس الوطني ضمن مباريات إياب دور ال 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا بنتيجة 6/1 ليتاهل لدور المجموعات.





ويذكر أن الأهلي خسر لقب الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي الذي حققه نادي الزمالك.



