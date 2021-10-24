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فنزويلا تزيد سعر البنزين المدعوم

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 11:44 م
بوابة الفجر

قالت شركة النفط الفنزويلية PDVSA في بيان يوم السبت إن فنزويلا رفعت سعر البنزين المدعوم للسيارات والدراجات النارية في زيادة نسبتها الحكومة إلى خفض العملة المحلية ستة أصفار في الآونة الأخيرة.

وسيدخل السعر الجديد حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الأحد 24 أكتوبر ، وبذلك تصل تكلفة لتر الوقود إلى 0.10 بوليفار أي0.023 دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 1900% عن سعر 0.005 بوليفار قبل عام ونصف.

وتأتي الزيادات في أسعار البنزين المدعوم، والتي تشمل علاوة شهرية للمستخدمين، وسط نقص حاد في الوقود.

ولم تحدد شركة PDVSA، التي تواجه عقوبات شديدة من الولايات المتحدة ، ما إذا كان سيتم أيضًا تعديل أسعار البنزين المباع بالعملة الأجنبية ، ولم توضح ما إذا كان الدعم الكامل للنقل العام والبضائع سيظل ساريًا.

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