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الصين تقول إنها ستطبق ضريبة عقارية تجريبية في بعض المناطق

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 11:58 م
بوابة الفجر


ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينغوا) أن أعلى هيئة لصنع القرار في البرلمان الصيني قالت يوم السبت إنها ستطبق ضريبة عقارية تجريبية في بعض المناطق.

وأضافت شينغوا أن مجلس الدولة أو مجلس الوزراء سيحدد المناطق التي ستشارك وتفاصيل أخرى.

واكتسبت ضريبة الممتلكات التي طال انتظارها والتي قاومت منذ فترة طويلة زخمًا جديدًا منذ أن ألقى الرئيس شي جين بينغ دعمه لما وصفه الخبراء بأنه أحد التغييرات الأكثر عمقًا في سياسات العقارات في الصين منذ زمن.

من ناحية أخرى، يمكن للضريبة أن تساعد في ارتفاع أسعار المنازل التي ارتفعت بأكثر من 2000% منذ خصخصة سوق الإسكان في التسعينيات وخلقت أزمة القدرة على تحمل التكاليف في السنوات الأخيرة.

لكن الحديث عن الخطة يأتي في وقت حساس، حيث يُظهر سوق العقارات علامات كبيرة على التوتر وبدأت أسعار المساكن في الانخفاض في عشرات المدن.

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