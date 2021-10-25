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أحمد موسى يشكر الحكومة لمساعدة مواطنة تمر بظروف صعبة في الجيزة (فيديو)

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 02:41 ص
أحمد موسى
أحمد موسى
كساب أحمد
وجه الإعلامي أحمد موسى، الشكر لمجلس الوزراء لمساعدة المواطنة سلمى التي تمر بظروف مادية صعبة، وتعيش في منزل قديم في حاجة للترميم؛ وذلك بعد استجابة المجلس للاستغاثة التي تم توجيهها عبر برنامج على مسئوليتي.

ولفت موسى، ببرنامجه على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، إلى أنه تم، بعد التواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، فحص أمر السيدة؛ حيث تم التكفل بالمصروفات الدراسية لأبنائها، وصرف مساعدة عاجلة من مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة لمدة عام، مشيرًا إلى التحرك لترميم منزلها، وإدراجها ضمن المستفيدين من المعونات الشهرية والتنسيق مع وزارة التضامن لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للزوج، واتخاذ إجراءات إدراج الأسرة للاستفادة من برنامج تكافل وكرامة.

وأكد أن هذا الإجراء يأتي بعد التوجيه بحل مثل هذه الأزمات من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، موجهًا الشكر لمنظومة الشكاوى بمجلس الوزراء على مساعدة هذه الأسرة، مشيرًا إلى أن منظومة الشكاوى تحركت لدفع مصروفات الطفلة جنى الدراسية وطفلة أخرى في الحضانة، لافتًا إلى أن إيصالات هذه المساعدات ستكون موجودة غدًا لديه.

وشدد على أن الاستمرار في الزيادة السكانية سيؤدي إلى أزمة في كل شئ لتوفير احتياجات الـ 150 مليون أو الـ 190 مليون، مؤكدًا أن هذا الأمر يحتاج لضبط معدل النمو السكاني؛ لأنه يصعُب السيطرة على الأمر في ظل الزيادات الحالية.

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مجلس الوزراء الجيزة استخراج البطاقة اخبار مصر احمد موسى

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