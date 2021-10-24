مفاجأة.. آخر تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

كشف مصدر مُطلع بنادي الزمالك عن آخر تطورات ملف تجديد الدولي المغربي أشرف بن شرقي نجم الزمالك خلال الفترة المقبلة.





آخر تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" أن مسئولى القلعة البيضاء قد صرفوا النظر عن تجديد عقد نجم الفريق بعد علمهم أنه على تواصل مع نادي أخر في مصر وأخر خارجه للتعاقد مع أحدهم خلال الفترة المقبلة.





وأكد المصدر أنه تم التأكد من هذه المعلومات خلال الأيام القليلة الماضية وهو ما جعل مسئولى القلعة البيضاء غاضبون للغاية من تصرف اللاعب.





وأوضح المصدر أن سبب الخلاف بين الطرفين نقطين وليس نقطة واحدة كما يُقال، حيث شدد على أن اللاعب يريد يزايد في مطالبه المادية، بالإضافة إلى تعنده لإضافة بند يحق له فسخ التعاقد في أي وقت مقابل أنه يسدد الشرط الجزائي وهذا ما نرفضه تمام الرفض.





وأشار المصدر إلى أن المحترف المغربي على تواصل مع أحد المسئولين داخل النادي الأهلي للتوقيع إليهم خلال الفترة المقبلة.