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"جواز سفر صحي".. الصحة تكشف تفاصيل جديدة في مواجهة كورونا (فيديو)

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 08:01 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
هدى عبدالرازق
كشف الدكتور أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لشئون تكنولوجيا المعلومات، مدى إمكانية أن يختار المواطن اللقاح الذي يحصل عليه، قائلا إن كافة اللقاحات التي دخلت مصر معتمدة ومنتشرة على مستوى العالم، حيث أن كل اللقاحات آمنة وفعالة.

وأشار "صلاح"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه عندما يحصل المواطن على جرعة خارج مصر وتكون من نوع معين، فمن حقه أن يختار الجرعة الثانية من نفس النوع، لافتا إلى أن المواطن الذي يرد أن يحصل على الـ "QR" يمكنه التوجه لأي مكتب من مكاتب تطعيم المسافرين ويحصل عليه.

وقال إنهم بصدد إنهاء تفاوضهم مع شركتي جوجل وآبل في سبيل نشر التطبيق الإلكتروني "جواز السفر الصحي المصري"، حيث أن أي مواطن حصل على التطعيم يقوم بتحميل التطبيق ويدخل بياناته ويرفع صورته عليه.

وعن إمكانية الحصول على التطعيم دون تسجيل مسبق، أوضح أنه قبل تطبيق هذه الخطوة كان عليهم إنهاء قوائم الانتظار، وبالفعل تمكنوا من هذا، حيث من يسجل اليوم تصله رسالة بموعد التطعيم من 24 إلى 72 ساعة، منوها بأن مستشفيات وزارة الصحة أصبح بها مكان لتسجيل المواطنين وتطعيمهم في نفس الوقت.

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