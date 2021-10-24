وزير التعليم العالي: تطعيم 80% من منتسبي الجامعات بلقاح كورونا (فيديو)

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة تؤمن لقاح كورونا لكل المنتسبين للجامعات سواء الخاصة أو الحكومية أو المعاهد، لافتًا إلى الانتهاء من تلقيح أكثر من 1.5 مليون منتسب ضد الفيروس.



وزير التعليم العالي

وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز عبد الفتاح، ببرنامج "تحت الشمس"، المذاع على فضائية "الشمس"، مساء الأحد، أن الوزارة نجحت في توفير أكثر من 302 نقطة تطعيم في الجامعات كلها، مشيرًا إلى الانتهاء من تلقيح ما يتراوح بين 70% إلى 80% من المستهدف، لافتَا إلى أن المتحقق حتى الآن في ملف التلقيح ضد "كوفيد - 19" نسبة كبيرة بالنسبة للأعداد المترددة بشكل دائم على الجامعات، قائلًا إن 7 من كل 10 أشخاص منتسبين للجامعة حاصلون على التطعيم.



لقاحات كورونا

وذكر وزير التعليم العالي، أن الوزارة بدأت حصر الطلاب الأقل من 18 عامًا، وخاصة أن معظم اللقاحات الموجودة ما عدا "فايزر" لا تسمح بتلقيح تلك الفئات، موضحًا أنه تم الاتفاق مع وزارة الصحة لتوفير "فايزر" من أجل هؤلاء الطلاب، مشيرًا إلى أن الطالب يدخل الجامعة بعد إظهار الشهادة التي تثبت حصوله على لقاح كورونا من وزارة الصحة، بدءًا من 15 نوفمبر المقبل، مضيفًا أن الطالب بإمكانه الحصول على تلك الشهادة من أماكن التلقيح التابعة للوزارة أو الجامعات.



