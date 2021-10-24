Advertisements

وزير التعليم العالي: تطعيم 80% من منتسبي الجامعات بلقاح كورونا (فيديو)

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 11:22 م
خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي
خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي
كساب أحمد
قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة تؤمن لقاح كورونا لكل المنتسبين للجامعات سواء الخاصة أو الحكومية أو المعاهد، لافتًا إلى الانتهاء من تلقيح أكثر من 1.5 مليون منتسب ضد الفيروس.

وزير التعليم العالي 
وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز عبد الفتاح، ببرنامج "تحت الشمس"، المذاع على فضائية "الشمس"، مساء الأحد، أن الوزارة نجحت في توفير أكثر من 302 نقطة تطعيم في الجامعات كلها، مشيرًا إلى الانتهاء من تلقيح ما يتراوح بين 70% إلى 80% من المستهدف، لافتَا إلى أن المتحقق حتى الآن في ملف التلقيح ضد "كوفيد - 19" نسبة كبيرة بالنسبة للأعداد المترددة بشكل دائم على الجامعات، قائلًا إن 7 من كل 10 أشخاص منتسبين للجامعة حاصلون على التطعيم.

لقاحات كورونا 
وذكر وزير التعليم العالي، أن الوزارة بدأت حصر الطلاب الأقل من 18 عامًا، وخاصة أن معظم اللقاحات الموجودة ما عدا "فايزر" لا تسمح بتلقيح تلك الفئات، موضحًا أنه تم الاتفاق مع وزارة الصحة لتوفير "فايزر" من أجل هؤلاء الطلاب، مشيرًا إلى أن الطالب يدخل الجامعة بعد إظهار الشهادة التي تثبت حصوله على لقاح كورونا من وزارة الصحة، بدءًا من 15 نوفمبر المقبل، مضيفًا أن الطالب بإمكانه الحصول على تلك الشهادة من أماكن التلقيح التابعة للوزارة أو الجامعات.

الكلمات المفتاحية

وزير التعليم العالي لقاح كورونا كورونا خالد عبدالغفار الجامعات

أخبار تهمك

عاجل.. نجم الزمالك يوافق على تجديد عقده

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- مانشستر يونايتد يتخذ قراراً نارياً ضد سولشاير

منذ حوالي 3 ساعات

مصر لن تفرط في نقطة مياه.. برلمانيون يثمنون خطاب السيسي في أسبوع القاهرة للمياه 2021

منذ ساعتين و 50 دقيقة

أول تعليق من سولشاير بعد الخسارة أمام ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

سواريز يوجه رسالة صادمة لنجم برشلونة بعد خسارة الكلاسيكو

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل - الأهلي يقترب من خطف نجم منتخب مصر

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على عودة مرتضي منصور

منذ حوالي 8 ساعات

قرار ناري من لابورتا ضد كومان.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق مثير من رونالدو بعد سقوط مانشستر يونايتد بالخمسة أمام ليفربول

منذ ساعة

عاجل.. مانشستر يونايتد يستقر على مدرب الفريق الجديد خلفا لـ "سولشاير"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. حارس الأهلي مهدد بالرحيل عن الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - قرار ثوري من إدارة مانشستر يونايتد ضد سولشاير بعد كارثة ليفربول.. وتحديد المدرب البديل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- أول تعليق من محمد صلاح بعد خماسية ليفربول في مانشستر يونايتد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تعرف على تصنيف الأندية المتأهلة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين

عاجل - مرتضي منصور عبر "الفجر" يحسم مصير كارتيرون.. ويُفجر مفاجآت من العيار الثقيل

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

التعليم العالي عن تطعيم الطلاب وأساتذة الجامعات: "لن نبدأ من الصفر"

وزير التعليم العالي يتحدث عن كورونا والعام الدراسي (فيديو)

وزير التعليم العالي يوجه رسالة هامة لطلاب الجامعات (فيديو)

وزير التعليم العالي يكشف آخر تفاصيل تطعيم هيئة التدريس والطلاب في الجامعات

وزير التعليم العالي: انتهاء تطعيم طلاب الجامعات بأول أسابيع الدراسة (فيديو)

جامعة الإسكندرية: 16 ألف طالب تلقوا لقاح كورونا حتى الآن

‎الفجر‎
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:34 م

عاجل- مانشستر يونايتد يتخذ قراراً نارياً ضد سولشاير

تعليق مثير من رونالدو بعد سقوط مانشستر يونايتد بالخمسة أمام ليفربول

11:50 م

عاجل.. الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز

07:58 م

عاجل - قرار ثوري من إدارة مانشستر يونايتد ضد سولشاير بعد كارثة ليفربول.. وتحديد المدرب البديل

07:29 م

عاجل.. مانشستر يونايتد يستقر على مدرب الفريق الجديد خلفا لـ "سولشاير"

07:44 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 365 يوما لتحضير "ناصر 56" قبل تصويره

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الحرب الأمريكية غير المعلنة بسبب لقاح كورونا

Advertisements