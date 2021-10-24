وزير الري يلتقي نظيره اللبناني ونائب وزير الزراعة السعودي

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري لقاءات ثنائية مع وزير المياه والطاقة اللبناني ونائب وزير المياه والبيئة والزراعة السعودي، لمناقشة الموقف المائي الإقليمي وسبل تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المائية التي تواجهها العديد من الدول العربية، جاء ذلك ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه والذى بدأت فعالياته صباح اليوم.



وزير الري ونظيره اللبناني

وأعرب الدكتور وليد فياض وزير المياه والطاقة اللبناني عن سعادته بالمشاركة في أسبوع القاهرة الرابع للمياه، باعتباره أحد أهم المؤتمرات الدولية المعنية بقضايا المياه، مشيدا بمنظومة إدارة المياه فى مصر، وتم التباحث حول تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين، ومناقشة سبل تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال الموارد المائية، والوصول إلى صياغة مشتركة لبرنامج عمل واضح بين الدولتين يعكس مجالات التعاون المنصوص عليها بمذكرة التفاهم وعلى رأسها الاستفادة من تجربة مصر الرائدة فى مجال إعادة استخدام المياه.



كما تم مناقشة تشكيل فريق فنى من الجانبين لتحديد احتياجات الجانب اللبنانى فى مجال التدريب وبناء القدرات، حيث أشار عبد العاطى إلى الإمكانيات العالية التى يمتلكها مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري التابع للوزارة بمدينة السادس من أكتوبر، والذى يعد جهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة فى تطبيق كافة معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة.



وأكد "عبد العاطى" على أهمية تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لتحقيق أهداف الشعبين في التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى للموارد المائية المحدودة.



نائب وزير المياه والبيئة والزراعة السعودي

كما التقى "عبد العاطى" الدكتورعبد العزيز الشيباني نائب وزير المياه والبيئة والزراعة السعودي، حيث تم التأكيد على العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين في كافة المجالات.



وأشار "عبد العاطى" إلى أن زيارة الدكتور الشيبانى والوفد المرافق له للمركز القومي لبحوث المياه التابع للمياه صباح الغد، مشيرا لأهمية دور المركز في إثراء المجالات البحثية المتعلقة بالمياه وتعظيم العائد من وحدة المياه.



وأشاد الدكتور الشيباني بمجهودات وزارة الموارد المائية والري المصرية في مشروعات تأهيل الترع والرى الحديث وإعادة استخدام

