بالفوز في كلاسيكو الأرض.. ريال مدريد يسطر حروفه بالذهب على جدران الكامب نو

يستمر الكلاسيكو الإسباني حديث الساعة حتى بعد انتهاءه، وتحديداً بفوز ريال مدريد بقيادة كارلو أنشيلوتي على حساب غريمه التقليدي برشلونة.

وتمكن ريال مدريد من هز شباك غريمه بهدفين نظيفين بأقدام ألابا ورودريجو، وذلك مقابل هدف وحيد لبرشلونة بأقدام أجويرو، وذلك وسط أجواء نارية من قبل لاعبي الفريقين.

ودوّن الفريق الملكي اليوم احصائية فريدة له بالكامب نو، حيث أنه حقق الفوز الرابع المتتالي بالكلاسيكو الإسباني، وذلك في حدث لم يحدث منذ عام 1960.

وتمكن أيضاً من تسطير اسمه من جديد بالكامب نو، حيث أنه تمكن خلال آخر 9 لقاءات له هناك من تلقي هزيمة واحدة فقط.

ويذكر أن فريق ريال مدريد الإسباني أصبح يتربع على عرش صدارة الدوري الإسباني برصيد 20 نقطة، بينما يحتل فريق برشلونة المركز الثامن برصيد 15 نقطة.